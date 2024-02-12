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Коростелёв: хотел бороться с Большуновым за золото, но форма Спицова удивила

Коростелёв: хотел бороться с Большуновым за золото, но форма Спицова удивила
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Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал выступление в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсмен занял третье место.

«Мне сегодня в боксе Юля Ступак сказала, что я собрал все форс-мажоры на этой Спартакиаде. Я говорю: падения ещё не было (смеётся). Сказала: сплюнь.

Всё-таки хотелось навязать борьбу Саше и бороться за первое-второе место. Но, учитывая то, как у меня проходит главный старт, я доволен. Но на самом деле по состоянию формы мне нравится. И в спринте, и в скиатлоне действительно чувствовал, что можно бороться с Сашей, бороться за золото, но все мы знаем, что случилось, и как было бы, если бы, – смысла нет думать.

Я хотел сегодня бороться чисто с Сашей за золото, но я вообще удивлён нынешней хорошей формой Дениса Спицова, потому что по сезону у него не всё хорошо складывалось. А тут главный старт, и он опять тут как тут, как в Пекине, в Пхёнчхане. Умеет, это хорошо», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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