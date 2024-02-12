Егор Сорин: Татьяна Сорина допустила тактическую ошибку, встав за Екатериной Никитиной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о выступлении лыжницы Татьяны Сориной в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени. Спортсменка в этой гонке заняла пятое место.

«Стартовый номер Татьяны сыграл свою роль. Проблема была в том, что она допустила тактическую ошибку, встав за Никитиной. Решила за ней два подъёмчика отдохнуть. Это была грубейшая ошибка. Так нельзя было делать. Она проиграла лидерам около 15 секунд на подъёме, на котором держалась за Никитиной. Может, этого и не хватило в борьбе за тройку. Сегодня она вряд ли бы выиграла. Кондиции этого не позволяют сделать. Но поближе она должна была быть», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.