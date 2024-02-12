Горнолыжник Трихичев победил в гигантском слаломе на Спартакиаде-2024

Российский горнолыжник Павел Трихичев завоевал золото в гигантском слаломе на Спартакиаде сильнейших — 2024. Соревнования горнолыжников проходят в Челябинской области.

Павел Трихичев преодолел дистанцию за 1 минуту 34,29 секунды. Второе место занял спортсмен Иван Кузнецов, уступивший лидеру 1,20 секунды. Тройку сильнейших на этих соревнованиях замкнул Никита Алёхин (+1,90).

Напомним, всероссийская Спартакиада сильнейших — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Соревнования приурочены к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Медали на этих соревнованиях разыгрываются в 16 зимних видах спорта.