Клебо: разозлился, увидев Жува рядом в спринте. Подумал: «О нет, только не снова»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в классическом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Канморе (Канада). Норвежец занял первое место, вторым стал французский лыжник Ришар Жув, а третье место занял норвежский спортсмен Эрик Вальнес.

«Я разозлился, когда увидел слева от себя лыжи Жува. Я подумал: «О нет, только не снова». Я уже проигрывал ему, поэтому очень хотел одержать победу в этом спринте», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, Канмор

Спринт, классический стиль. Мужчины, финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.01,29.

2. Ришар Жув (Франция) +0,47.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,61.