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Клебо: разозлился, увидев Жува рядом в спринте. Подумал: «О нет, только не снова»

Клебо: разозлился, увидев Жува рядом в спринте. Подумал: «О нет, только не снова»
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в классическом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Канморе (Канада). Норвежец занял первое место, вторым стал французский лыжник Ришар Жув, а третье место занял норвежский спортсмен Эрик Вальнес.

«Я разозлился, когда увидел слева от себя лыжи Жува. Я подумал: «О нет, только не снова». Я уже проигрывал ему, поэтому очень хотел одержать победу в этом спринте», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, Канмор
Спринт, классический стиль. Мужчины, финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.01,29.
2. Ришар Жув (Франция) +0,47.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,61.

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