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Глава оргкомитета ЧМ-2025: призовые в женских и мужских соревнованиях будут равными

Глава оргкомитета ЧМ-2025: призовые в женских и мужских соревнованиях будут равными
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Глава оргкомитета чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме Осне Хавнелид заявила, что на предстоящем турнире призовые в женских и мужских соревнованиях будут равными, даже если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) откажется от этой инициативы.

«Даже если FIS не захочет покрыть свою часть расходов, мы всё равно будем выплачивать равные призовые. Это большие суммы, и мы должны быть готовы к этому, потому что это важно. Мы не хотим на этом останавливаться. В долгосрочной перспективе на других международных соревнованиях должны ввести равные призовые для женщин и мужчин. Есть множество видов спорта, в которых призовые постепенно уравниваются», — приводит слова Хавнелид VG.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта следующего года.

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