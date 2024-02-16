Шведский музыкант написал песню для Эббы Андерссон

Шведский музыкант Дэнни Култмур написал песню для шведской лыжницы Эббы Андерссон, заявив, что когда первый раз её увидел, то сомнений, о ком будет следующая композиция, не осталось.

«Я следил за Эббой с тех пор, как впервые увидел лыжные гонки, так что она для меня большой кумир», — приводит слова Култмура SVT.

Ранее музыкант уже писал песни для хоккеистов с мячом.

Напомним, сама Андерссон является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года. В личном зачёте среди женщин она занимает 10-е место. Старт Кубка мира в сезоне-2023/2024 начался для Андерссон удачно. Она семь раз поднималась на пьедестал почёта, однако в последнем этапе в Канморе (Канада) она финишировала лишь пятой и седьмой.