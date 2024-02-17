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Экс-лыжник Холунд попросил FIS решить вопрос с лишними тратами на сборные

Экс-лыжник Холунд попросил FIS решить вопрос с лишними тратами на сборные
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, который завершил карьеру в 2023 году, поделился мнением о том, что Международная ассоциация лыжного спорта (FIS) неразумно использует бюджет.

«Лыжная ассоциация довольно сильно выросла. Мы тратим ненужное количество денег на сборные. Я думаю, что вы могли бы получить столь же хорошую спортивную программу с меньшими ресурсами.

Бегуны несут ответственность за результаты, поэтому мы ставим их в приоритете в первую очередь. Вторым по важности является спортивный инвентарь. Без хороших лыж вы можете тренироваться так хорошо, как захотите, но у вас нет шансов. Третье по важности – тренеры, потому что у вас должен быть профессионал, который сможет следить за бегунами», — приводит слова Холунда VG.

Напомним, FIS испытывает в этом сезоне финансовые трудности, поэтому ей с трудом даётся покрытие расходов на соревнования. В связи с этим на Кубок мира отбирают только лыжников с самым высоким рейтингом.

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