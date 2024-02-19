Терезе Йохауг думает о возможном возвращении в следующем сезоне

Норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что задумывается о возвращении в спорт в следующем сезоне, однако её желание соревноваться нестабильно.

«Нильс Якоб спрашивает: «Будет ли возвращение?». Я могу чувствовать себя хорошо на тренировках и думать: «Да». Но на днях я пошла на пробный запуск и подумала: «Блин, с меня хватит». Поэтому я испытываю весь спектр эмоций. Марит Бьорген мне тоже сказала, что если сейчас нет стабильности в желании, то потом будет хотеться сдаться каждый день», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, 35‑летняя Йохауг является четырёхкратной олимпийской чемпионской по лыжным гонкам, также на её счету 14 золотых медалей чемпионатов мира и три победы в общем зачёте Кубка мира. Она объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022.