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Нортуг пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за Васалоппета

Нортуг пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за Васалоппета
Петтер Нортуг.
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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Пол Траан Ауне заявил, что двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг не выступит на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам, который пройдет с 22 по 25 февраля в Бейтостолене.

«В этом сезоне Петтер Нортуг сосредоточен на Васалоппете и остальной лыжной классике. Было бы очень разумно немного потренироваться сейчас, после интенсивного периода», — приводит слова Ауне Langrenn.

Напомним, Нортуг прекратил выступления на Кубке мира в 2018 году, однако с 2022-го начал активно работать над возвращением в борьбу на длинных дистанциях. 4 февраля 2024 года он занял второе место в гонке на Кубке Норвегии.

Шведский лыжный марафон Васалоппет (90 км) состоится 3 марта.

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