Губерниев в стиле Вяльбе ответил Бородавко на слова о борьбе между лыжами и биатлоном

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, который заявил, что между лыжниками и биатлонистами в России идёт борьба за популярность.

«Блин, Юрий Бородавко, дорогой Вы мой!!! Какая борьба, нахрен?? Лыжи должны молиться на биатлон, а биатлон на лыжи, ибо в наше непростое время в связке в прямом эфире эти виды особенно интересны зрителям… Тут дружить надо, а не конкурировать, опять нахрен», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, юбилейная 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область). В соревнованиях примут участие известные лыжники и биатлонисты. Помимо соревнований профессионалов на дистанции 20 км, в программу мероприятия входят любительские забеги на 10 и 20 км, детские лыжные гонки на 1,3 и 5 км, концертная программа, а также открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.