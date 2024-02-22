Несколько лыжников пропустят чемпионат Норвегии из-за проблем со здоровьем

После 11-го этапа Кубка мира в Миннеаполисе (США) некоторые из спортсменов почувствовали недомогание, из-за чего не смогут стартовать на чемпионате Норвегии, который пройдёт в Бейтостолене. Об этом сообщает Fondo Italia.

Эрик Валнес и Ховард Солос Тёугбёль не смогут принять участие в спринтерской дистанции. У женщин чемпионат пропустят Тириль Венг и Ингвильд Эстберг. Гида Хансен, Ярл-Магнус Риибер и Йорген Гробак тоже будут отсутствовать на чемпионате страны. О том, какие именно медицинские ограничения у спортсменов, не сообщается.

Однако некоторые из лидеров, которым удалось сохранить здоровье, всё же стартуют и после этапа Кубка мира. К ним относятся Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет и Дидрик Тёнсет, а также Йоханнес Клебо.

Напомним, последний этап Кубка мира по лыжным гонкам завершился 18 февраля, а следующий пройдёт в Лахти (Финляндия) с 1 марта.