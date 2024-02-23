«Это реально сложно». Большунов — о возможности выиграть все личные гонки сезона

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов оценил возможность выиграть все личные гонки в нынешнем сезоне.

«Интересно, но слишком много факторов должно сложиться. Я не загадываю. Как пойдёт. Хоть и немного гонок осталось, но они ещё есть. Ведь всё должно срабатывать на каждой гонке. Это реально сложно – держать форму на протяжении всего сезона и не просто быть в тройке, а постоянно выигрывать. Причём не просто выигрывать, а выигрывать каждую гонку. Не выбирать гонки, которые тебе удобно, а бежать вообще всё. К каждой гонке свой подход. А соперники ведь не все гонки бегают, а отдыхают. Если бы все бежали всё, не пропуская, мне было бы намного проще. Но есть те, кто готовится к одной конкретной гонке, а потом свежими выходят. В этом тоже сложность. Небольшая», — сказал Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.