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Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на юбилейной «Гонке Легкова»

Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на юбилейной «Гонке Легкова»
Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем в рамках «Гонки Легкова».

Сергей Ардашев пришёл на финиш со вторым результатом, отстав от победителя на 4,4 секунды. А третье время показал Алексей Червоткин. Его проигрыш составил 14,6 секунды.

Четвёртое место в гонке занял биатлонист Эдуард Латыпов. Десятку сильнейших замкнул другой член сборной России по биатлону Карим Халили.

«Гонка Легкова» проводится в 10-й раз. На трассе в Пересвете (Московская область), помимо соревнований профессионалов, пройдут и любительские забеги на 10 и 20 км, детские лыжные гонки на 1,3 и 5 км, а также открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.

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