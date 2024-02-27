«На одно колено вставать буду только раз в жизни». Коростелёв иронично ответил Степановой

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв в шутливой форме ответил на слова лыжницы Вероники Степановой.

Ранее Коростелёв отреагировал на спор между Степановой и Большуновым, отметив, что чёрный хайп — это тоже хайп. Степанова в соцсетях написала следующее: «Сейчас тебе, Савелий, достанется и за „чёрный хайп“, и за длинные волосы, и за розовые перчатки, и за белый костюм. Нет ли здесь намёка на то, что ты готов выступать в нейтральном статусе? Может, ты ещё на одно колено встанешь перед началом соревнований?»

«Ника, не волнуйся, на одно колено вставать я буду только раз в жизни. Намёк на нейтральный статус? Скорее намёк на стиль. Знаешь, что это?» — написал Коростелёв в соцсетях.