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Опубликован состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лахти

Объявлен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этап Кубка мира — 2023/2024, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 1 по 3 марта.

Женщины: Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Линн Сван.

Мужчины: Йенс Бурман, Вильям Порома, Эмиль Даниэльссон, Маркус Грате, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Бьёрн Сандстрём, Эрик Рошё, Оскар Свенссон.

Линн Сван (1935 очков) и Фрида Карлссон (1805) занимают второе и третье место соответственно в общем зачёте Кубка мира. Лидирует американка Джессика Диггинс – 2242 очка.

На этапе Кубка мира в Лахти 1 марта пройдут соревнования в командном спринте классическим стилем, 2-го числа у мужчин и женщин состоятся индивидуальные гонки на 20 км классикой, и завершится этап третьего марта спринтерскими гонками свободным стилем.