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На этапе Кубка мира в Лахти вывесили флаг РФ

На этапе Кубка мира в Лахти вывесили флаг РФ
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Перед стартом этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) на территории частного кафе, расположенного в центре города вывесили флаг Российской Федерации. Вместе с российским триколором висели флаги Финляндии, Швеции, Словакии, Словении и ЕС, сообщает Iltalehti.

Ранее на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, проходившем с 9 по 13 февраля, были вывешены флаги СССР, Северной Кореи и ГДР.

«Я давно не видел советский флаг. Мне пришлось протереть глаза. Я не ожидал увидеть его здесь. Это похоже на восьмидесятые», — приводит слова тренера женской сборной Швеции по лыжным гонкам Стефана Томсона Expressenille.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти пройдёт с 1 по 3 марта. В рамках соревнований состоятся командные спринты, гонки на 20 км классикой и спринт свободным стилем.

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