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Швейцарская горнолыжница Флури завершила сезон из-за травмы колена

Швейцарская горнолыжница Флури завершила сезон из-за травмы колена
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Швейцарская горнолыжница, чемпионка мира-2023 в скоростном спуске Жасмин Флури объявила о досрочном завершении текущего сезона.

«К сожалению, мой сезон уже закончился. У меня повреждение хряща в колене. На данный момент все еще проводится анализ моего состояния с целью найти найти для меня наилучшее возможное решение для восстановления.Я буду держать вас в курсе событий», — написала спортсменка в своём аккаунте в соцсетях.

30-летняя Флури в текущем сезоне занимает 19-е место в общем зачёте Кубка мира.16 февраля, на последнем этапе в Кран-Монтане (Швейцария) она разделила второе место с австрийской горнолыжницей Корнелией Хюттер в скоростном спуске, уступив 0,21 секунды соотечественнице Ларе Гут.

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