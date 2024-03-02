Серебряный призёр Сочи-2014 Олюнин — о занятиях сноубордом: мне нужен экстрим в жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года российский сноубордист Николай Олюнин рассказал, что не представляет свою жизнь без сноуборда и тренировок.

«Жена понимала прекрасно по моему настроению, по эмоциям, что я этим живу. Без сноуборда, без тренировок начинаю не то чтобы на людей бросаться, но мне нужен экстрим в жизни, я не могу без него. Выплёскиваю всё внутреннее напряжение, весь стресс на соревнованиях. Благодаря этому мне очень комфортно в обычной жизни, я полноценный человек. А страх… Я бы говорил здесь, скорее, о дискомфорте. Когда собираюсь на сбор, укладываю вещи, понимаю, что придётся жить в достаточно сложных условиях. Например, на Кубке России в Салехарде у нас был туалет на десять человек. Выйти из зоны привычного комфорта с возрастом становится сложно. На склоне же я по-прежнему хорошо себя ощущаю. Уверен в себе, уверен в своих ногах», — сказал спортсмен в интервью RT.

Серебро Сочи-2014 Олюнин завоевал 17 февраля 2014 года в сноуборд-кроссе. Россиянин проиграл в финале французу Пьеру Вольтье.