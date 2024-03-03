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«Это был отличный рабочий день». Клебо — о победе на этапе Кубка мира в Лахти

«Это был отличный рабочий день». Клебо — о победе на этапе Кубка мира в Лахти
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион, победитель гонки с раздельным стартом на 20 км в рамках 12-го этапа КМ в Лахти (Финляндия) Йоханнес Клебо отметил трассу, на которой проходят лыжные состязания. Спортсмен также обратил внимание на количество болельщиков, которые пришли посмотреть соревнования.

«Я не знаю, что это такое, но мне очень нравится Лахти. Это действительно классная трасса.

Сегодня (2 марта 2024 года. — Прим. «Чемпионата») была тяжёлая гонка, действительно тяжёлая из-за условий. Но я очень взволнован. Было действительно весело участвовать в гонке, было много зрителей. Просто посмотрите, это потрясающе. Это был отличный рабочий день», — приводит слова Клебо FIS.

Йоханнес Клебо занимает второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024. Он проигрывает Харальду Амундсену 305 очков. На третьем месте в генеральной классификации расположился ещё один норвежец — Эрик Вальнес.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:00.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+24.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+58.2
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