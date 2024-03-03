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Сундлинг выиграла квалификацию спринта в Лахти, Диггинс не смогла отобраться в 1/4 финала

Шведская лыжница Йонна Сундлинг квалифицировалась в финал спринтерской гонки на этапе КМ в Лахти с первого места.

Олимпийская чемпионка 2022 года преодолела дистанцию за 2.56,84 секунды. Второе время показала Линн Сван. Она отстала от лидера на 1,57 секунды. Среди тех, кто прошёл в четвертьфинал соревнований, оказались и Йоханна Хагстрём, Майя Дальквист (обе — Швеция), Кристине Ставос Шистад (Норвегия), Джина дель Рио (Андорра), Фрида Карлссон (Швеция), Криста Пярмякоски (Финляндия).

31-й результат в квалификации показала олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс (США). Таким образом, американка не смогла пройти в следующий раунд соревнований. Мимо четвертьфинала оказались Виктория Карл (Германия) и Лотта Венг (Норвегия).

Четвертьфинальные забеги на этапе Кубка мира в Лахти начнутся в 13:45 по московскому времени.