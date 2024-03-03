Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Она финишировала с отрывом в 0,76 секунды. Серебряную награду завоевала немецкая лыжница Колетта Ридцек. Бронзовая медаль спринта досталась шведской спортсменке Майе Дальквист. Её проигрыш победителю — 0,80 секунды.
Линн Сван из Швеции попала в финал спринта в качестве лаки-лузера и осталась за пределами пьедестала почёта, заняв четвёртое место. На пятой позиции расположилась другая шведская лыжница Йоанна Сундлинг. А последней пришла к финишу финская спортсменка Ясми Йоэнсуу.
Ранее лидер сборной США Джессика Диггинс не смогла пройти в 1/4 финала соревнований, финишировав в квалификационной гонке на 31-м месте.
- 3 марта 2024
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:06
-
14:00
-
13:57
-
13:13
-
12:18
-
11:44
-
11:26
-
11:06
-
10:17
-
10:09
-
09:53
-
09:48
-
09:33
-
09:27
-
09:15
- 2 марта 2024
-
15:21
-
13:49
-
12:31
-
11:43
-
11:21
-
00:35
- 1 марта 2024
-
22:00
-
18:49
-
18:40
-
17:57
-
17:31
-
15:10
-
14:45
-
11:43
-
11:20
- 29 февраля 2024
-
23:21
-
22:58