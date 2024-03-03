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Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Она финишировала с отрывом в 0,76 секунды. Серебряную награду завоевала немецкая лыжница Колетта Ридцек. Бронзовая медаль спринта досталась шведской спортсменке Майе Дальквист. Её проигрыш победителю — 0,80 секунды.

Линн Сван из Швеции попала в финал спринта в качестве лаки-лузера и осталась за пределами пьедестала почёта, заняв четвёртое место. На пятой позиции расположилась другая шведская лыжница Йоанна Сундлинг. А последней пришла к финишу финская спортсменка Ясми Йоэнсуу.

Ранее лидер сборной США Джессика Диггинс не смогла пройти в 1/4 финала соревнований, финишировав в квалификационной гонке на 31-м месте.