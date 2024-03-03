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Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти, Ридцек — вторая, Дальквист — третья

Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти
Кристине Ставос Шистад
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Она финишировала с отрывом в 0,76 секунды. Серебряную награду завоевала немецкая лыжница Колетта Ридцек. Бронзовая медаль спринта досталась шведской спортсменке Майе Дальквист. Её проигрыш победителю — 0,80 секунды.

Линн Сван из Швеции попала в финал спринта в качестве лаки-лузера и осталась за пределами пьедестала почёта, заняв четвёртое место. На пятой позиции расположилась другая шведская лыжница Йоанна Сундлинг. А последней пришла к финишу финская спортсменка Ясми Йоэнсуу.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
03 марта 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
3:00.8
2
Колетта Ридцек
Германия
+0.8
3
Майя Дальквист
Швеция
+0.8

Ранее лидер сборной США Джессика Диггинс не смогла пройти в 1/4 финала соревнований, финишировав в квалификационной гонке на 31-м месте.

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