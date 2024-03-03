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Кубок мира, общий зачёт, мужчины: Амундсен лидирует, Клебо идёт вторым

Кубок мира, общий зачёт, мужчины: Амундсен лидирует, Клебо идёт вторым
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Сегодня, 3 марта, в Лахти (Финляндия) завершился 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. По его итогам был обновлён общий зачёт Кубка мира у мужчин: лидерство в нём сохранил норвежец Харальд Эстберг Амундсен, победитель «Тур де Ски» в 2024 году, а вторым идёт пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 общего зачёта Кубка мира после 12-го этапа.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2194 очка.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1958.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1812.
4. Пол Голберг (Норвегия) — 1649.
5. Фридрих Мох (Германия) — 1128.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 1079.
7. Мика Фермойлен (Австрия) — 1052.
8. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1017.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1009.
10. Уго Лапалус (Франция) — 1007.

Сезон у лыжников завершится 17 марта. До этого дня пройдут ещё три этапа Кубка мира.

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