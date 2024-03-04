Терезе Йохауг — о возобновлении карьеры на ЧМ-2025: кто это решил? Уж точно не я

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что её удивил поток новостей касательно её заявки на участие в домашнем чемпионате мира – 2025 по лыжным гонкам, который пройдёт в Тронхейме.

«Я лежала в постели и думала: «Ого, неужели я решила участвовать в чемпионате мира в Тронхейме?» Ничего себе, я решила? Кто это решил? По крайней мере, не я. Вопрос о том, произойдёт это или нет, ещё широко открыт. Что я могу подтвердить точно, так это то, что я ещё ничего не решила.

Я проведу предстоящее время, пытаясь тренироваться, вернуться в приличную форму, и через некоторое время приму решение, когда буду чувствовать, правильный это поступок или нет», — приводит слова Йохауг TV2.