Сорин — о завале на Спартакиаде: прошу всех не искать виноватых

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал завал во время масс-старта на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи. Специалист отметил, что лыжные гонки — такой же травмоопасный вид спорта, как и другие. Также он призвал не искать виноватых в случившемся.

«Давайте не будем драматизировать. Отдавая в профессиональный спорт своих детей, мы не можем не осознавать риски занятий лыжными гонками, как и многими другими видами спорта. Назовите мне хоть один вид, где нет риска получить травму? Да, жюри не угадало итог гонки в такой туман. Но термин «угадало» в данной ситуации больше подходит, чем «ошиблось». Видимость была достаточной для проведения соревнований данного возраста. Трасса была гораздо проще, чем олимпийский вариант. Спуск прямой, без поворотов, скорости невысокие, учитывая свежий снег. Но падение и эмоции нескольких лыжниц привели к массовой панике и падениям лыжниц. Это было сложно предсказать. Жюри, безусловно, могло перестраховаться и отменить, но тогда мы будем отменять очень много стартов в мороз, в снегопад, в дождь или на леденистых трассах. Пример — мороз на Спартакиаде в Тюмени.

Лыжные гонки — суровый вид спорта. Травмы, нагрузки на грани возможного, падения на спусках (роллеры, велосипед) — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому прошу всех не искать виноватых. Люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов (особенно молодых). Здоровья и быстрейшего восстановления всем пострадавшим лыжницам», — написал Сорин в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что прокуратура Адлерского района города Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся.