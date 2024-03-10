Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Диггинс — о судорогах во время марафона в Осло: горжусь собой за то, что держалась стойко

Диггинс — о судорогах во время марафона в Осло: горжусь собой за то, что держалась стойко
Джессика Диггинс
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о самочувствии во время марафона в Осло. На дистанции у спортсменки начались судороги.

«Лыжи были хороши, и это потрясающе. Я была сосредоточенна и каталась с лучшей техникой, на которую была способна в данный момент. Хотя я действительно боролась с судорогами последнюю половину гонки и не могла контролировать свои мышцы. Каждую мышцу в моём теле в тот или иной момент начинала сводить судорога, и я просто продолжала думать о том, как бы пошевелить телом. Я горжусь собой за то, что держалась стойко и делала всё, что могла. Тяжёлая гонка, но для меня это был действительно хороший шаг вперёд в моём классическом катании. Я горжусь собой», — приводит слова Диггинс Fasterskier.

Джессика Диггинс продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024, второй идёт шведка Линн Сван, тройку сильнейших замыкает Фрида Карлссон.

Материалы по теме
«У меня не бывает похмелья». Весёлая американка выиграла последнюю гонку «Тур де Ски»
«У меня не бывает похмелья». Весёлая американка выиграла последнюю гонку «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android