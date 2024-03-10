Диггинс — о судорогах во время марафона в Осло: горжусь собой за то, что держалась стойко

Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о самочувствии во время марафона в Осло. На дистанции у спортсменки начались судороги.

«Лыжи были хороши, и это потрясающе. Я была сосредоточенна и каталась с лучшей техникой, на которую была способна в данный момент. Хотя я действительно боролась с судорогами последнюю половину гонки и не могла контролировать свои мышцы. Каждую мышцу в моём теле в тот или иной момент начинала сводить судорога, и я просто продолжала думать о том, как бы пошевелить телом. Я горжусь собой за то, что держалась стойко и делала всё, что могла. Тяжёлая гонка, но для меня это был действительно хороший шаг вперёд в моём классическом катании. Я горжусь собой», — приводит слова Диггинс Fasterskier.

Джессика Диггинс продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024, второй идёт шведка Линн Сван, тройку сильнейших замыкает Фрида Карлссон.