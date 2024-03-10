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Шведский лыжник Порома получил вывих пальца во время марафона в Осло

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2023, шведский лыжник Вильям Порома получил вывих пальца во время масс-старта на 50 км классическим стилем в Осло.

Незадолго до финиша 23-летний спортсмен упал на повороте и занял 10-е место, проиграв победителю гонки 28,3 секунды. На последней перед финишем отсечке швед оставался одним из претендентов на медали в марафоне. По окончании гонки спортсмену перевязали руку и увели со стадиона в сопровождении медиков, сообщает Aftonbladet.

Сейчас Порома отправится в Швецию для прохождения медицинского обследования.

Напомним, победителем марафона на 50 км в Осло (Норвегия) стал Йоханнес Клебо. Второе место занял Мартин Нюэнгет, а бронзу завоевал Пол Голберг. Таким образом, весь пьедестал на королевской дистанции заняли представители Норвегии.