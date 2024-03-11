Федерация лыжных гонок начала расследование по массовому завалу лыжниц в Сочи

Российская Федерация лыжных гонок инициировала расследование по массовому завалу лыжниц в Сочи, произошедшему 8 марта.

«Во второй соревновательный день во время масс-старта классическим стилем у девушек на спуске произошло массовое падение. К огромному сожалению, несколько спортсменок при падении получили травмы и ушибы. Всем нам хотелось бы, чтобы таких ситуаций не случалось. Желаем лыжницам скорейшего восстановления и крепкого здоровья. Спорт высших достижений несёт в себе определённые риски, но одновременно с этим он воспитывает и множество важных качеств: стойкость и умение преодолевать трудности, не сдаваться и идти вперёд, падать и вновь подниматься, быть крепким физически и духовно.

Федерация лыжных гонок России благодарит тренеров, специалистов и, конечно, родителей, принимавших участие в подготовке и воспитании спортсменок. Многие лыжницы после падений в масс-старте продолжили своё выступление на Спартакиаде и показали высокие результаты в последующих гонках.

Федерация лыжных гонок России проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде в Сочи. Результаты расследования будут обнародованы публично», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации.