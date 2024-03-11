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Старший тренер лыжной сборной Сорин назвал Губерниева мерзавцем, поливающим людей грязью

Старший тренер лыжной сборной Сорин назвал Губерниева мерзавцем, поливающим людей грязью
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Егор Сорин, являющийся старшим тренером лыжной сборной России, отреагировал на критику в свой адрес от российского комментатора Дмитрия Губерниева за инцидент с массовым завалом лыжниц в Сочи. Ранее телеведущий резко высказался в адрес Сорина, заявив, что тому должно быть стыдно защищать мерзавцев, виноватых в произошедшем.

«Дмитрий, мерзавец это вы, до окончания официальной проверки и оценки действий людей отвечающих за проведение конкретной гонки и в целом спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — ответил Сорин Губерниеву в чате телеграм-канала своей группы.

Фото: Телеграм-канал группы Егора Сорина

Напомним, 8 марта проходил классический масс-старт на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи. В условиях сильно ухудшившейся видимости жюри и судьи всё-таки приняли решение выпустить спортсменок на мягкую и скользкую трассу. На первом спуске, где скорость превышает 50 км/ч, случился массовый завал. Кто-то из спортсменок упал первым, а далее начались массовые столкновения. 14 спортсменок не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы.

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