Замешанные в скандальном масс-старте Веденин и Беломестнов будут работать на ЧР-2024

Президент Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ) Вячеслав Веденин-младший назначен техническим делегатом на чемпионате России — 2024 по лыжным гонкам, его ассистентом на турнире будет Игорь Беломестнов.

Оба функционера фигурировали в скандальном масс-старте на 10 км среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи. Тогда Беломестнов был техническим делегатом ФЛГР, а Веденин, будучи его ассистентом, в день проведения масс-старта был замечен на лыжном турнире в подмосковном Красногорске. Он награждал победителей и призёров традиционных городских лыжных соревнований на призы Федерации лыжных гонок города Москвы памяти Михаила Головатова.

Напомним, 8 марта в масс-старте на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена. Прокуратура Адлерского района города Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся. Федерация лыжных гонок России со своей стороны также объявила о проведении внутреннего расследования.

Чемпионат России — 2024 по лыжным гонкам пройдёт с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).