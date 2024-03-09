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В протоколе скандального масс-старта на Спартакиаде найдена грубая фактическая ошибка

В протоколе скандального масс-старта на Спартакиаде найдена грубая фактическая ошибка
Вячеслав Веденин.
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Президент Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ) Вячеслав Веденин-младший фигурировал в качестве ассистента технического делегата ФЛГР в протоколе о результатах скандального масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Протокол масс-старта на 10 км среди девушек

Протокол масс-старта на 10 км среди девушек

Фото: Скриншот

Интересно, что сам Веденин в пятницу, 8 марта, находился на турнире в подмосковном Красногорске на традиционных городских лыжных соревнованиях на призы Федерации лыжных гонок города Москвы памяти Михаила Головатова. Президент Федерации лыжных гонок Москвы принимал участие в церемонии награждения победителей и призёров соревнований.

Вячеслав Веденин на церемонии награждения в Красногорске

Вячеслав Веденин на церемонии награждения в Красногорске

Фото: Скриншот

Напомним, 8 марта в масс-старте на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена. Прокуратура Адлерского района города Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся.

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