Диггинс — о гонке на 50 км у женщин: если не любите длинные дистанции, не бегайте

Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о гонке на 50 км у женщин.

«Я хочу быть примером как для девочек, так и для мальчиков. Думаю, важно показать, что у нас равные возможности во всём. Равное освещение в СМИ, равные дистанции, одинаковое количество гонок. Не всем обязательно участвовать в гонках на 50 км. Если вы не любите длинные дистанции, не бегайте. Всё в порядке. Сезон долгий, и далеко не каждый участвует во всех гонках, но я хочу иметь эту возможность. Не отказывайте мне в возможности попробовать», — приводит слова Диггинс Nettavisen.

Напомним, в марафоне, прошедшем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия), Диггинс заняла 11-е место. Победительницей гонки стала шведская спортсменка Фрида Карлссон.