Бородавко — о готовности Большунова к чемпионату России: уже 4 дня не тренируется, простыл

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его подопечный – трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов — заболел в преддверии чемпионата России – 2024.

Напомним, национальный чемпионат по лыжным гонкам пройдёт в Малиновке (Архангельская область) с 16 по 24 марта.

«Все, кроме Александра Большунова, тренируются. Саша приболел и уже четыре дня не тренируется. Он простыл, у него болит горло. Будем надеяться, что к началу чемпионата он выздоровеет. Все остальные спортсмены здоровы», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Отметим, что в последний раз Большунов выходил на старт Дёминского марафона в свободном стиле 2 марта. В текущем сезоне Александр выиграл абсолютно все личные гонки, в которых принимал участие.