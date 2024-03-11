Фрида Карлссон — о возвращении Йохауг: просто так на старте её уже никто не отпустит

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетах шведка Фрида Карлссон высказалась о возможном возвращении на Кубок мира норвежки Терезе Йохауг.

«Я могу отталкиваться только от себя, а я не становлюсь хуже. Общий уровень лыжниц стал гораздо выше. Но я жду, что она вернётся прежней Терезе. Будет здорово узнать, где мы встретимся, какая разница будет в уровнях.

Мне кажется, гонки немного изменились. Масс-старты не такие затянутые. Думаю, это признак того, что уровень конкуренции стал выше. Не случилось ли этого из-за ухода Йохауг? Возможно. Мы часто шутим над тем, как она шокировала всех своим стартом. Она просто пугала соперников, никому не было до неё дела. Но я не думаю, что теперь девушки просто отпустят её, всё будет иначе», — приводит слова Карлссон VG.