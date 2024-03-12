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«Он приступил к тренировкам». Бородавко — о восстановлении Большунова

«Он приступил к тренировкам». Бородавко — о восстановлении Большунова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов начал тренироваться, но ещё предстоит оценить степень его готовности к соревнованиям.

«Александр простыл, у него было отёкшее горло и насморк. Сейчас всё уже прошло, сегодня он приступил к тренировкам. Что касается участия в чемпионате России, то будем смотреть по самочувствию. Пока Александр только начал тренироваться, нам ещё предстоит оценить степень его готовности», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, 11 марта старший тренер сборной России говорил о том, что Большунов не проводит тренировки уже четыре дня, хотя чемпионат России начнётся уже 15 марта. Он также отметил, что остальные его спортсмены здоровы и готовятся стартовать.

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