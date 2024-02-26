Тириль Уднес Венг объяснила пропуск этапа Кубка мира в Лахти

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира Тириль Уднес Венг сообщила, что не выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Лахти (Финляндия) из-за ранее перенесённой болезни.

«Я устала после гонок в Северной Америке. Я заболела в середине прошлой недели и ещё не вернулась к тренировкам. Надеюсь снова начать работу на этой неделе и быть готовой к домашнему этапу Кубка мира», — приводит слова Венг пресс-служба Норвежской лыжной ассоциации.

Напомним, Тириль Венг пропустила большую часть нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем. Норвежская лыжница впервые выступила на официальных соревнованиях в январе текущего года. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти пройдёт с 1 по 3 марта.