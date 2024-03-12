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Йоханнес Клебо выиграл 4-ю личную гонку подряд на Кубке мира — 2023/2024

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал четвёртую подряд личную победу в рамках этапов Кубка мира – 2023/2024.

Четвёртая победа подряд Клебо произошла на 14-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Йоханнес уверенно выиграл финал спринта классическим стилем.

Предшествующие этой гонке победы Клебо:

10 марта. 13-й этап КМ в Осло. Йоханнес впервые в карьере выиграл марафон (масс-старт на 50 км классическим стилем).

3 марта. 12-й этап КМ в Лахти. Йоханнес выиграл финал спринта свободным стилем.

2 марта. 12-й этап КМ в Лахти. Йоханнес выиграл гонку на 20 км классическим стилем.

Всего на данный момент в активе Клебо в текущем сезоне 13 личных побед на КМ.