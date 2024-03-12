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Губерниев написал ироничное стихотворение после запрета на проживание в «Малиновке»

Губерниев написал ироничное стихотворение после запрета на проживание в «Малиновке»
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев опубликовал ироничное стихотворение после новости о том, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в «Малиновке», где будет проходить чемпионат России по лыжам.

«Малиновки заслыша голосок,
Припомню я забытые свиданья.
Три жёрдочки, берёзовый мосток
Над тихою речушкой без названия..» — опубликовал данное четверостишие Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что директор оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков опроверг информацию. Он заявил, что в комплексе нет свободных мест. Напомним, чемпионат России по лыжам пройдёт с 15 по 25 марта в Архангельской области, в Центре лыжного спорта «Малиновка».

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