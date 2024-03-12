Йоханнес Клебо в 6-й раз выиграл спринтерский зачёт Кубка мира. Это абсолютный рекорд

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо в сезоне-2023/2024 вновь подтвердил звание лучшего спринтера мира, досрочно завоевав «Малый хрустальный глобус» по программе данных гонок на Кубке мира.

Для 27-летнего Клебо это уже шестой в карьере подобный трофей. Ни один другой лыжник не выигрывал спринтерский зачёт КМ больше трёх раз в карьере. Подобное можно сказать и о лыжницах, у них рекорд принадлежит норвежкам Марит Бьорген и Бенте Скари, которые завоёвывали данный трофей по пять раз.

Отметим, что Клебо также продолжает бороться за очередную победу в общем зачёте Кубка мира – и это несмотря на пропуск многодневки «Тур де Ски».

Всего в активе Клебо — шесть «Малых хрустальных глобусов» за спринт и четыре «Больших хрустальных глобусов».