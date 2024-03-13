Юлия Ступак: для себя решила, что отчаиваться будем когда-нибудь потом

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала о текущих делах. Ранее спортсменка из-за болезни снялась с чемпионата России — 2024, который пройдёт с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).

«Привет, мои дорогие. Я решила для себя, что отчаиваться мы будем когда-нибудь потом, а не сегодня. Мне кажется, когда у тебя в голове такая стратегия, ты в принципе не находишь времени – ни сейчас, ни потом, ни когда – на отчаяние. Поэтому я решила, что, приехав в родную республику, я обязательно должна выжать максимум из приезда, быть полезной и нужной. Поэтому у меня сейчас много планов, и это меня очень вдохновляет.

В Коми у меня планируются мастер-классы и беседы с юными спортсменами. Всю информацию обязательно расскажу завтра», — сказала Ступак в своих социальных сетях.