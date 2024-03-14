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Уткин — о завале лыжниц на Спартакиаде: выпускать девочек кричать от ужаса – самодурство

Уткин — о завале лыжниц на Спартакиаде: выпускать девочек кричать от ужаса – самодурство
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Спортивный журналист Василий Уткин высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи 8 марта. Во время гонки произошёл завал, некоторые участницы гонки получили травмы.

«Когда неподготовленные девушки выходят на трассу олимпийской суровости в сложнейшую погоду и так далее… Ну как же можно не соразмерить уровень их мастерства с уровнем своей ответственности?

Это безответственность, и, скорее всего, самодурство, просто вот таким вот образом выпускать неготовых девочек, ломаться, плакать от боли, кричать от ужаса, а всё это было, это было на видеозаписи. Короче говоря, это совершенно чудовищная вещь», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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