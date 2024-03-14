Тренер Бородавко рассказал о целях Большунова на предстоящем ЧР в Малиновке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на предстоящий чемпионат страны в Малиновке (Архангельская область). Лидер сборной России восстанавливается после простуды.

«Для нас это один из главных стартов сезона, поэтому, естественно, цели максимальны. Но, повторюсь, мы с Большуновым не говорим на эти темы перед выступлением.

Почему не говорим? Потому что есть серьёзные соперники. Да и не принято у нас в лыжах заниматься шапкозакидательством. Да, у нас получилось выиграть более 20 гонок подряд. Ну так тем более не повод что-то менять в психологии. Александр привык на каждый старт настраиваться самостоятельно, я отношусь к этому с пониманием и даже не пытаюсь вмешиваться в процесс, не лезу с беседами», — приводит слова специалиста RT.

Ранее стало известно, что Большунов из-за симптомов простуды несколько дней не проводил тренировки. Но за несколько дней до начала ЧР по лыжным гонкам спортсмен начал восстанавливаться и приступил к подготовке.

Чемпионат России в Малиновке начнётся уже 15 марта.