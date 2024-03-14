В Норвегии впервые за 92 года перенесли дату начала лыжного марафона Birkebeinerrennet

В Норвегии впервые за 92-летнюю историю лыжного классического марафона Birkebeinerrennet перенесли дату начала соревнований. Причиной изменений стала ненастная погода, которая обрушится на юг страны к выходным.

По данным синоптиков, в субботу, 16 марта на маршруте Рене — Лиллехаммер ожидается снежный шторм. Порывы ветра могут достигать 25 м/с, что является небезопасным для участников марафона. Об этом сообщает сайт турнира.

Впервые лыжный марафон провели в 1932 году. Дистанция составляет 54 километра. Данный лыжный марафон входит в серию престижных стартов Ski-Classics вместе с Марчалонгой и Васалоппетом. В 1993 году Александр Голубев стал первым и единственным из российских лыжников, который смог победить в марафоне.