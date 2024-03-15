Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира, 15-й этап, женщины: во сколько начнётся классический спринт, где смотреть

Кубок мира, 15-й этап, женщины: во сколько начнётся классический спринт, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 марта, в рамках 15-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) пройдёт женский спринт классическим стилем. Начало квалификации запланировано на 14:15 мск, финальный забег стартует в 18:10 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Фалун.
Классический стиль, 1,4 км, женщины. Стартовый лист квалификации

6. Надине Фендрих (Швейцария).
12. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
14. Джессика Диггинс (США).
20. Линн Сван (Швеция).
22. Майя Дальквист (Швеция).
24. Рози Бреннан (США).
26. Эмма Рибом (Швеция).
27. Моа Илар (Швеция).
28. Йонна Сундлинг (Швеция).
29. Моа Лундгрен (Швеция).
30. Фрида Карлссон (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
15 марта 2024, пятница. 14:15 МСК
Не началось

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 17 марта.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android