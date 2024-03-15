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Кубок мира, 15-й этап, женщины: во сколько начнётся классический спринт, где смотреть

Сегодня, 15 марта, в рамках 15-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) пройдёт женский спринт классическим стилем. Начало квалификации запланировано на 14:15 мск, финальный забег стартует в 18:10 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Фалун.

Классический стиль, 1,4 км, женщины. Стартовый лист квалификации

6. Надине Фендрих (Швейцария).

12. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

14. Джессика Диггинс (США).

20. Линн Сван (Швеция).

22. Майя Дальквист (Швеция).

24. Рози Бреннан (США).

26. Эмма Рибом (Швеция).

27. Моа Илар (Швеция).

28. Йонна Сундлинг (Швеция).

29. Моа Лундгрен (Швеция).

30. Фрида Карлссон (Швеция).

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 17 марта.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».