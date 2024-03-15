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Сундлинг выиграла квалификацию спринта в финале Кубка мира по лыжным гонкам

Сундлинг выиграла квалификацию спринта в финале Кубка мира по лыжным гонкам
Йонна Сундлинг
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Шведская спортсменка Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринтерской гонки в рамках заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024.

Второе место по итогам предварительного забега заняла шведская спортсменка Линн Сван. Она проиграла победительнице 3,21 секунды. На третьем месте расположилась норвежка Кристине Ставос Шистад, которая преодолела дистанцию на 5,71 секунды медленнее лидера гонки.

Квалификационный этап также сумели преодолеть Кертту Нисканен (Финляндия), Майя Дальквист (Швеция), Моа Лундгрен (Швеция), Фрида Карлссон (Швеция). Лидер общёго зачёта Джессика Диггинс заняла 21-е место и тоже прошла квалификацию.

Не удалось пробиться в решающие забеги Йасми Йоэнсуу (Финляндия), Терезе Штадлобер (Австрия) и Лизе Ломанн (Германия).

Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024. 15-й этап. Фалун (Швеция). Спринт. Женщины. Квалификация:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.10,64 секунды.
2. Линн Сван (Швеция) +3,21.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +5,71.
4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +8,19.
5. Юлье Мюре (Норвегия) +8,31.
6. Матильде Мюрволд (Норвегия) +8,34.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
15 марта 2024, пятница. 14:15 МСК
Окончено
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