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Шистад выиграла спринт на этапе КМ в Фалуне, Сундлинг — третья

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад выиграла спринт классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). На финише спортсменка на 1,2 секунды опередила ставшую второй шведку Линн Сван.

Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира из Швеции Йонна Сундлинг, которая проиграла норвежке 1,6 секунды.

Отметим, что действующий лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, выбыла из борьбы в этой гонке в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап

Женщины. Спринт, классический стиль

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3:16,1.

2. Линн Сван (Швеция) — отставание 1,2 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 1,6.