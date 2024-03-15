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Шистад выиграла спринт на этапе КМ в Фалуне, Сундлинг — третья

Шистад выиграла спринт на этапе КМ в Фалуне, Сундлинг — третья
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад выиграла спринт классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). На финише спортсменка на 1,2 секунды опередила ставшую второй шведку Линн Сван.

Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира из Швеции Йонна Сундлинг, которая проиграла норвежке 1,6 секунды.

Отметим, что действующий лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, выбыла из борьбы в этой гонке в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап
Женщины. Спринт, классический стиль

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3:16,1.
2. Линн Сван (Швеция) — отставание 1,2 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 1,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
15 марта 2024, пятница. 18:10 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
3:16.1
2
Линн Сван
Швеция
+1.1
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.5
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