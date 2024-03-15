Амундсен: Клебо в очень хорошей форме. Выходные будут испытанием для нервов

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, действующий лидер общего зачёта Кубка мира, высказался о справедливости новой системы подсчёта очков FIS, при которой спортсмены, входящие в топ-50 гонки, могут получать очки, а также поделился ожиданиями от последних соревнований сезона-2023/2024.

«Думаю, все норвежцы считают, что такие очки — плохая награда для пьедестала почёта. Разница могла бы быть больше, соответствовать медалям. Да, сейчас есть много хорошего в системе, благодаря чему люди участвуют во многих гонках, но выплата в топе должна быть больше.

Конечно, многие поверят, что Клебо не выиграл Кубок мира из-за новой системы подсчёта очков. Мне нужно постараться довести дело до конца, но Йоханнеса всё равно всегда будут считать лучшим лыжником. В начале сезона я был больным и уставшим. Оставаться здоровым в течение всего сезона — часть высшего спортивного мастерства.

Эта серия стартов на выходных будет испытанием для нервов. Каждое очко будет иметь большое значение. Йоханнес в очень хорошей форме, поэтому простой человек против него почти бессилен. Он выиграл и марафон, и спринт», — приводит слова спортсмена VG.