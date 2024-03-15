Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я сосредотачиваюсь на других вещах». Диггинс — о соперничестве со Сван

«Я сосредотачиваюсь на других вещах». Диггинс — о соперничестве со Сван
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс ответила на вопрос о соперничестве с победительницей этапов Кубка мира шведской лыжницей Линн Сван.

«Я не боюсь преследования Линн Сван. Ценности и приоритеты других людей не обязательно должны быть моими ценностями и приоритетами. Я сосредотачиваюсь на других вещах», — приводит слова Диггинс Aftonbladet.

Джессика Диггинс является лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024. На данный момент американская спортсменка набрала 2536 очков. Линн Сван — ближайшая преследовательница Диггинс. На счету лыжницы из Швеции 2495 очков. На третьем месте идёт ещё одна шведская спортсменка Фрида Карлссон. В её активе сейчас 2195 очков.

Материалы по теме
Шистад выиграла спринт на этапе КМ в Фалуне, Сундлинг — третья
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android