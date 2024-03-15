Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кристине Ставос Шистад прокомментировала победу в спринте на этапе КМ в Фалуне

Кристине Ставос Шистад прокомментировала победу в спринте на этапе КМ в Фалуне
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад прокомментировала свою победу в спринте классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсменка на финише превзошла шведок Линн Сван и Йонну Сундлинг.

«Это был тяжёлый старт. Здесь шведки не могут винить трассу, говоря, что она была слишком лёгкой или что-то ещё. Наверное, это одно из моих главных достижений в жизни. Бывают оправдания, не всегда можно быть на высоте. Но не думаю, что они найдут оправдания сейчас. Сегодня я одержала три победы подряд, поэтому мне нужно немного успокоиться», — приводит слова Шистад издание TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап
Женщины. Спринт, классический стиль

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3:16,1.
2. Линн Сван (Швеция) — отставание 1,2 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 1,6.

Материалы по теме
Встреча лыжных сборных России и Норвегии – просто хайп. Но если уж хайповать, то в Сочи!
Встреча лыжных сборных России и Норвегии – просто хайп. Но если уж хайповать, то в Сочи!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android