«Тупой идиот». Вальнес — о Хегстрёме после столкновения в финале спринта на КМ

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира Эрик Вальнес высказался о своём столкновении со шведом Юханом Хегстрёмом в финальном забеге спринта классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Я его не видел. Он просто врезался в меня сзади. Хотя шведские тренеры стоят и кричат ему, что он вот-вот окажется на подиуме, всё же можно было поднять голову. Тупой идиот», — приводит слова Вальнеса Nettavisen.

К финишу Вальнес пришёл последним, проиграв победителю, Йоханнесу Клебо, более минуты. Результат Хегстрёма, завершившего гонку пятым, был впоследствии аннулирован.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап

Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:56,7.

2. Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание 1,1 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 1,4.