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Хегстрём: мне всё равно, что думает Вальнес, особенно через пять минут после финиша

Хегстрём: мне всё равно, что думает Вальнес, особенно через пять минут после финиша
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Шведский лыжник Юхан Хегстрём высказался о своём столкновении с норвежцем Эриком Вальнесом в финальном забеге спринта классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Вальнес явно разочарован. Мы шли по одной лыжне к одному направлению, однако затем, как Эрик говорит, он вписался в поворот, чтобы набрать скорость, но он немного опоздал уйти с лыжни, по которой бежал я.

Он назвал меня идиотом? Мне всё равно, что он говорит и думает, особенно через пять минут после финиша.

Нам обоим было тяжело финишировать. Вынесение решения об аннулировании моих результатов менее болезненно, чем то, что мы всё ещё в центре скандала. Это самое большое наказание. Впрочем, я доволен гонкой: я работал весь сезон и был очень близок к тому, чтобы сделать что-то очень хорошее и побороться за медали», — приводит слова Хегстрёма издание Expressen.

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